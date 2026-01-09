logo

Российский обстрел Кривого Рога: шахтеры провели под землей шесть часов
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский обстрел Кривого Рога: шахтеры провели под землей шесть часов

В Кривом Роге после ракетного обстрела из-под земли эвакуировали семерых шахтеров, оказавшихся заблокированными из-за обесточивания

9 января 2026, 02:48
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Кривом Роге в результате ракетного удара 8 января были обесточены несколько районов города, в том числе объекты горной промышленности, где в момент атаки продолжались работы. Из-за отсутствия электроснабжения под землей остались семь шахтеров.

Российский обстрел Кривого Рога: шахтеры провели под землей шесть часов

Эвакуация шахтеров в Кривом Рогу

Люди находились на больших глубинах — около 1490 и 940 метров. Из-за остановки подъемных механизмов самостоятельно выбраться на поверхность они не могли.

К спасательной операции привлекли горноспасателей ГСЧС и работников шахты. Специалисты оперативно подключили резервное питание, запустили генератор и возобновили работу подъемного оборудования.

Эвакуация длилась более шести часов. В результате всех семерых шахтеров удалось безопасно поднять на поверхность. По предварительной информации, они не получили травм и чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, которые привели к полному обесточиванию города. Об этом сообщают местные источники и региональные власти.
По имеющейся информации, в результате удара был поврежден трансформатор и оборвано по меньшей мере пять линий электропередачи. Поэтому значительная часть города осталась без электроэнергии. Жители сообщают не только об отсутствии света, но и о перебоях с водоснабжением и отоплением. В отдельных районах Белгородской области электроснабжение исчезло полностью. По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.
Губернатор области заявил о серьезных повреждениях объектов критической инфраструктуры и сообщил, что на местах работают все экстренные и оперативные службы. Масштабы ущерба и сроки восстановления уточняются.



Источник: https://t.me/dsns_telegram/56078
