ЗСУ зробили повний блекаут у Бєлграді: місто вщент знеструмлено
ЗСУ зробили повний блекаут у Бєлграді: місто вщент знеструмлено

У Бєлгороді після удару ЗСУ зафіксували повний блекаут, пошкодження інфраструктури та одного постраждалого

9 січня 2026, 01:35
Ткачова Марія

У російському Бєлгороді після атаки з боку Збройних сил України зафіксовані серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвели до повного знеструмлення міста. Про це повідомляють місцеві джерела та регіональна влада.

ЗСУ зробили повний блекаут у Бєлграді: місто вщент знеструмлено

Блекаут у Бєлграді

За наявною інформацією, внаслідок удару було пошкоджено трансформатор та обірвано щонайменше п’ять ліній електропередачі. Через це значна частина міста залишилася без електроенергії. Мешканці повідомляють не лише про відсутність світла, а й про перебої з водопостачанням та опаленням.

В окремих районах Бєлгородської області електропостачання зникло повністю. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Губернатор області заявив про серйозні пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та повідомив, що на місцях працюють усі екстрені та оперативні служби. Масштаби збитків і терміни відновлення наразі уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що після удару російських військ ракетою типу "Орєшнік" по Львівській області українські військові публічно прокоментували атаку, наголосивши на її обмеженому військовому ефекті та пропагандистському характері.
Військовослужбовець з позивним "Осман" іронічно зазначив, що попри гучні заяви російської сторони, жодного критичного результату атака не принесла, а українці не зазнали очікуваних для ворога наслідків. Військовий Сил оборони з позивним "Алекс" пояснив, що застосування "Орєшніка" без бойової частини за ефективністю можна порівняти з кількома балістичними ракетами, запущеними в одну точку. За його словами, результат у такому випадку був би аналогічним, а в деяких сценаріях навіть ефективнішим.



Джерело: https://t.me/bazabazon/43347
