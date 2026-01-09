ЗСУ зробили повний блекаут у Бєлграді: місто вщент знеструмлено

У російському Бєлгороді після атаки з боку Збройних сил України зафіксовані серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, що призвели до повного знеструмлення міста. Про це повідомляють місцеві джерела та регіональна влада.

Блекаут у Бєлграді

За наявною інформацією, внаслідок удару було пошкоджено трансформатор та обірвано щонайменше п’ять ліній електропередачі. Через це значна частина міста залишилася без електроенергії. Мешканці повідомляють не лише про відсутність світла, а й про перебої з водопостачанням та опаленням.

В окремих районах Бєлгородської області електропостачання зникло повністю. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Губернатор області заявив про серйозні пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та повідомив, що на місцях працюють усі екстрені та оперативні служби. Масштаби збитків і терміни відновлення наразі уточнюються.

