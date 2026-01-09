logo_ukra

Реакція військових на російський удар «Орєшніком»

Українські військові іронічно відреагували на застосування Росією ракети «Орєшнік» по Львівській області, поставивши під сумнів її реальну бойову ефективність

9 січня 2026, 01:27
Автор:
Ткачова Марія

Після удару російських військ ракетою типу "Орєшнік" по Львівській області українські військові публічно прокоментували атаку, наголосивши на її обмеженому військовому ефекті та пропагандистському характері.

Реакція військових на російський удар «Орєшніком»

Росіяни вдарили «Орєшніком» по Україні

Військовослужбовець з позивним "Осман" іронічно зазначив, що попри гучні заяви російської сторони, жодного критичного результату атака не принесла, а українці не зазнали очікуваних для ворога наслідків.

Військовий Сил оборони з позивним "Алекс" пояснив, що застосування "Орєшніка" без бойової частини за ефективністю можна порівняти з кількома балістичними ракетами, запущеними в одну точку. За його словами, результат у такому випадку був би аналогічним, а в деяких сценаріях навіть ефективнішим.

Він також звернув увагу на те, що ракети, які спочатку проєктувалися як носії ядерного заряду і на розробку яких були витрачені значні фінансові ресурси, фактично використали без зрозумілої військової доцільності.

Коментарі військових свідчать про спробу Росії справити психологічний і медійний ефект, а не досягти реального прориву чи значних руйнувань.

Нагадуємо, раніше портал "Коменатрі" повідомляв про те, що у ніч на сьогодні російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У різних районах столиці зафіксовані падіння уламків, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Атака тривала кілька хвиль, у місті лунали вибухи.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і займання. У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загоряння в нежитловій будівлі. Пізніше також надійшла інформація про одну постраждалу особу в цьому районі.



Джерело: https://t.me/officer_33/6622
