Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Після удару російських військ ракетою типу "Орєшнік" по Львівській області українські військові публічно прокоментували атаку, наголосивши на її обмеженому військовому ефекті та пропагандистському характері.
Росіяни вдарили «Орєшніком» по Україні
Військовослужбовець з позивним "Осман" іронічно зазначив, що попри гучні заяви російської сторони, жодного критичного результату атака не принесла, а українці не зазнали очікуваних для ворога наслідків.
Військовий Сил оборони з позивним "Алекс" пояснив, що застосування "Орєшніка" без бойової частини за ефективністю можна порівняти з кількома балістичними ракетами, запущеними в одну точку. За його словами, результат у такому випадку був би аналогічним, а в деяких сценаріях навіть ефективнішим.
Він також звернув увагу на те, що ракети, які спочатку проєктувалися як носії ядерного заряду і на розробку яких були витрачені значні фінансові ресурси, фактично використали без зрозумілої військової доцільності.
Коментарі військових свідчать про спробу Росії справити психологічний і медійний ефект, а не досягти реального прориву чи значних руйнувань.