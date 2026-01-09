logo

BTC/USD

91019

ETH/USD

3104.69

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реакция военных на российский удар «Орешником»
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция военных на российский удар «Орешником»

Украинские военные иронически отреагировали на применение Россией ракеты «Орешник» по Львовской области, подвергнув сомнению ее реальную боевую эффективность

9 января 2026, 01:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

После удара российских войск ракетой типа "Орешник" по Львовской области украинские военные публично прокомментировали атаку, отметив ее ограниченный военный эффект и пропагандистский характер.

Реакция военных на российский удар «Орешником»

Россияне ударили «Орешником» по Украине

Военнослужащий с позывным "Осман" иронически отметил, что, несмотря на громкие заявления российской стороны, никакого критического результата атака не принесла, а украинцы не испытали ожидаемых для врага последствий.

Военный Сил обороны с позывным "Алекс" объяснил, что применение "Орешника" без боевой части по эффективности сравнимо с несколькими баллистическими ракетами, запущенными в одну точку. По его словам, результат в таком случае был бы аналогичным, а в некоторых сценариях даже более эффективным.

Он также обратил внимание на то, что ракеты, которые первоначально проектировались как носители ядерного заряда и на разработку которых были израсходованы значительные финансовые ресурсы, фактически использовали без понятной военной целесообразности.

Комментарии военных свидетельствуют о попытке России произвести психологический и медийный эффект, а не добиться реального прорыва или значительных разрушений.

Напомним, ранее портал "Коменатри" сообщал о том, что в ночь на сегодняшний день российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В разных районах столицы зафиксированы падение обломков, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Атака продолжалась несколько волн, в городе раздавались взрывы.
В Дарницком районе зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и возгорания. В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание в нежилом здании. Позже также поступила информация об одном пострадавшем в этом районе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6622
Теги:

Новости

Все новости