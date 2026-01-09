Реакция военных на российский удар «Орешником»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
После удара российских войск ракетой типа "Орешник" по Львовской области украинские военные публично прокомментировали атаку, отметив ее ограниченный военный эффект и пропагандистский характер.
Россияне ударили «Орешником» по Украине
Военнослужащий с позывным "Осман" иронически отметил, что, несмотря на громкие заявления российской стороны, никакого критического результата атака не принесла, а украинцы не испытали ожидаемых для врага последствий.
Военный Сил обороны с позывным "Алекс" объяснил, что применение "Орешника" без боевой части по эффективности сравнимо с несколькими баллистическими ракетами, запущенными в одну точку. По его словам, результат в таком случае был бы аналогичным, а в некоторых сценариях даже более эффективным.
Он также обратил внимание на то, что ракеты, которые первоначально проектировались как носители ядерного заряда и на разработку которых были израсходованы значительные финансовые ресурсы, фактически использовали без понятной военной целесообразности.
Комментарии военных свидетельствуют о попытке России произвести психологический и медийный эффект, а не добиться реального прорыва или значительных разрушений.