После удара российских войск ракетой типа "Орешник" по Львовской области украинские военные публично прокомментировали атаку, отметив ее ограниченный военный эффект и пропагандистский характер.

Россияне ударили «Орешником» по Украине

Военнослужащий с позывным "Осман" иронически отметил, что, несмотря на громкие заявления российской стороны, никакого критического результата атака не принесла, а украинцы не испытали ожидаемых для врага последствий.

Военный Сил обороны с позывным "Алекс" объяснил, что применение "Орешника" без боевой части по эффективности сравнимо с несколькими баллистическими ракетами, запущенными в одну точку. По его словам, результат в таком случае был бы аналогичным, а в некоторых сценариях даже более эффективным.

Он также обратил внимание на то, что ракеты, которые первоначально проектировались как носители ядерного заряда и на разработку которых были израсходованы значительные финансовые ресурсы, фактически использовали без понятной военной целесообразности.

Комментарии военных свидетельствуют о попытке России произвести психологический и медийный эффект, а не добиться реального прорыва или значительных разрушений.

Напомним, ранее портал "Коменатри" сообщал о том, что в ночь на сегодняшний день российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В разных районах столицы зафиксированы падение обломков, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Атака продолжалась несколько волн, в городе раздавались взрывы.

В Дарницком районе зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и возгорания. В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание в нежилом здании. Позже также поступила информация об одном пострадавшем в этом районе.

