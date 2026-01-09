В российском Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, повлекшие полное обесточивание города. Об этом сообщают местные источники и региональные власти.

Блекаут в Белграде

По имеющейся информации, в результате удара был поврежден трансформатор и оборвано по меньшей мере пять линий электропередачи. Поэтому значительная часть города осталась без электроэнергии. Жители сообщают не только об отсутствии света, но и о перебоях с водоснабжением и отоплением.

В отдельных районах Белгородской области электроснабжение исчезло полностью. По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

Губернатор области заявил о серьезных повреждениях объектов критической инфраструктуры и сообщил, что на местах работают все экстренные и оперативные службы. Масштабы ущерба и сроки восстановления пока уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после удара российских войск ракетой типа "Орешник" по Львовской области украинские военные публично прокомментировали атаку, отметив ее ограниченный военный эффект и пропагандистский характер.

Военнослужащий с позывным "Осман" иронически отметил, что, несмотря на громкие заявления российской стороны, никакого критического результата атака не принесла, а украинцы не испытали ожидаемых для врага последствий. Военный Сил обороны с позывным "Алекс" объяснил, что применение "Орешника" без боевой части по эффективности сравнимо с несколькими баллистическими ракетами, запущенными в одну точку. По его словам, результат в таком случае был бы аналогичным, а в некоторых сценариях даже более эффективным.

