Ткачова Марія
В российском Белгороде после атаки со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, повлекшие полное обесточивание города. Об этом сообщают местные источники и региональные власти.
Блекаут в Белграде
По имеющейся информации, в результате удара был поврежден трансформатор и оборвано по меньшей мере пять линий электропередачи. Поэтому значительная часть города осталась без электроэнергии. Жители сообщают не только об отсутствии света, но и о перебоях с водоснабжением и отоплением.
В отдельных районах Белгородской области электроснабжение исчезло полностью. По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.
Губернатор области заявил о серьезных повреждениях объектов критической инфраструктуры и сообщил, что на местах работают все экстренные и оперативные службы. Масштабы ущерба и сроки восстановления пока уточняются.