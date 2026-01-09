logo_ukra

Ракетна атака на Львів: де раптово пропало газопостачання
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракетна атака на Львів: де раптово пропало газопостачання

На Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу

9 січня 2026, 08:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після російської терористичної атаки на Львівську область у ніч проти 9 грудня в одному з селищ на околиці Львова раптово пропало газопостачання.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, йдеться про село Рудно Львівської громади. Внаслідок ракетної атаки спрацювала автоматична система безпеки газу.

"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинено для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю", — зазначив Андрій Садовий.

Мер додав, що спеціалісти вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть.

