Ракетна атака на Львів: де раптово пропало газопостачання

Після російської терористичної атаки на Львівську область у ніч проти 9 грудня в одному з селищ на околиці Львова раптово пропало газопостачання.

Пропало газопостачання. Фото: із відкритих джерел

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, йдеться про село Рудно Львівської громади. Внаслідок ракетної атаки спрацювала автоматична система безпеки газу.

"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинено для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю", — зазначив Андрій Садовий.

Мер додав, що спеціалісти вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, у тому числі рухомим грунтовим ракетним комплексом середньої.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у всій Україні ввечері 8 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Крім того, до столиці та області летіла група "Шахедів".

Якщо про загрозу ударних дронів для Києва повідомляли моніторингові групи та місцева влада, то про цілі у напрямку Львова не повідомляли, але там прогриміли вибухи. Це підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

Раніше "Коментарі" писали – рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі після ракетної атаки Львова та області знаходиться в межах норми. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



