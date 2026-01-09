Ракетная атака на Львов: где внезапно пропало газоснабжение

Рубрики
Кравцев Сергей
После российской террористической атаки на Львовскую область в ночь на 9 декабря в одном из поселков на окраине Львова внезапно пропало газоснабжение.
Пропало газоснабжение. Фото: из открытых источников
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, речь идет о поселке Рудно Львовской общины. В результате ракетной атаки сработала автоматическая система безопасности газа.
Мэр добавил, что специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут.
