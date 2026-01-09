Ракетная атака на Львов: где внезапно пропало газоснабжение

После российской террористической атаки на Львовскую область в ночь на 9 декабря в одном из поселков на окраине Львова внезапно пропало газоснабжение.

Пропало газоснабжение. Фото: из открытых источников

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, речь идет о поселке Рудно Львовской общины. В результате ракетной атаки сработала автоматическая система безопасности газа.

"Из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Это не авария в сети – защита сработала из-за ударной волны", – отметил Андрей Садовый.

Мэр добавил, что специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут.

