Україна знайшла слабке місце Росії: ISW пояснив, чому Москва не встигає захищатися

Україна дедалі активніше використовує перевантаження систем протиповітряної оборони РФ, яке стало однією з ключових вразливостей Росії. Саме це дозволяє завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах далеко в тилу РФ і на окупованих територіях. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW про проблеми ППО РФ.

Аналітики ISW зазначають, що українські сили системно нарощують дальність та інтенсивність атак. Одним з останніх прикладів став удар по нафтопереробному заводу в Ярославлі. За даними Генерального штабу України, підприємство має потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо.

У звіті Інституту вивчення війни наголошується, що лише за останні два тижні зафіксовано щонайменше десять ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. Аналітики вважають, що це свідчить про системну кампанію, спрямовану на ослаблення економічних і логістичних можливостей Москви.

Окремо експерти ISW звернули увагу на масовану атаку по окупованому Севастополю. За повідомленнями СБУ, ціллю стали кораблі Чорноморського флоту, аеродром "Бельбек", радіолокаційні станції та літак МіГ-31. Окупаційна влада в Криму визнала масштаб удару, назвавши його одним із найбільших за останній час.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, головна проблема Росії полягає в тому, що її ППО змушена одночасно прикривати величезну територію, від прикордонних регіонів до глибокого тилу. Це створює прогалини, якими користується Україна.

"Українські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати велику зону атаки глибокого тилу Росії та перевантажені російські засоби протиповітряної оборони для завдавання частіших та масштабніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об'єктах", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

