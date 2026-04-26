Україна переходить до нового етапу війни: що тепер змінюється на фронті

Після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни Україна входить у нову фазу бойових дій, де дедалі важливішу роль відіграють наземні роботизовані комплекси (НРК). Як пише The Independent, роботизовані платформи вже виконують завдання, які раніше покладалися виключно на піхоту, змінюючи саму логіку сучасної війни.

Наземні роботизовані комплекси відіграють усе більшу роль на війні. Фото з відкритих джерел

The Independent зауважує, що українські військові активно нарощують використання наземних дронів для штурмових, логістичних та оборонних операцій. За словами президента Володимира Зеленського, одна з нещодавніх операцій на Харківщині стала першою, де територію вдалося повернути завдяки поєднанню наземних роботів і повітряних дронів, без участі піхоти та без втрат з українського боку.

Командир підрозділу Микола Зінкевич розповів виданню, що 3-тя окрема штурмова бригада планує замінити приблизно 30% піхотних функцій НРК. За його словами, тут логіка проста, адже там, де ризик для солдата надто високий, має працювати техніка.

"Ми працюємо над моделлю, де безпілотні транспортні засоби (БПЛА) візьмуть на себе найнебезпечніші завдання, тоді як піхота стане високоспеціалізованою силою, зосередженою на тому, що БПЛА не можуть виконати", — пояснює Зінкевич.

Сучасні українські наземні роботизовані комплекси доставляють боєприпаси, евакуюють поранених, встановлюють міни, ведуть спостереження та атакують позиції противника. Якщо боєць може перенести близько 20 кілограмів вантажу, то наземний дрон здатен перевозити від 200 до 600 кілограмів спорядження.

Однією з найвідоміших платформ стала TW12.7 українського виробництва. Машина оснащується кулеметом Browning і може автономно утримувати позиції протягом тривалого часу. За словами військових, один такий робот раніше працював на передовій шість тижнів поспіль.

"Це новий етап війни. Пройшовши шлях штурмового піхотинця, я з власного досвіду знаю справжню ціну кожного метра нашої землі. Саме тому я глибоко розумію цінність рішень, які зменшують ризик для людського життя", — сказав оператор і головний сержант підрозділу Ярослав Дробиш.

Українські виробники наголошують, що попит на такі системи стрімко зростає, але темпи розвитку потрібно прискорювати. На фронті технологічна перевага дедалі частіше визначає результат бою.

