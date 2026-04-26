Украина переходит к новому этапу войны: что теперь меняется на фронте

После более чем четырех лет полномасштабной войны Украина входит в новую фазу боевых действий, где все более важную роль играют наземные беспилотные системы. Как пишет The Independent, роботизированные платформы уже выполняют задачи, ранее возлагавшиеся исключительно на пехоту, меняя саму логику современной войны.

Наземные роботизированные комплексы играют все большую роль в войне. Фото из открытых источников

The Independent отмечает, что украинские военные активно наращивают использование наземных дронов для штурмовых, логистических и оборонных операций. По словам президента Владимира Зеленского, одна из недавних операций в Харьковской области стала первой, где территорию удалось вернуть благодаря сочетанию наземных роботов и воздушных дронов, без участия пехоты и без потерь с украинской стороны.

Командир подразделения Николай Зинкевич рассказал, что 3-я отдельная штурмовая бригада планирует заменить примерно 30% пехотных функций роботизированными машинами. По его словам, здесь логика проста, ведь там, где риск для солдата слишком высок, должна работать техника.

"Мы работаем над моделью, где беспилотные транспортные средства (БПЛА) возьмут на себя самые опасные задачи, в то время как пехота станет высокоспециализированной силой, сосредоточенной на том, что БПЛА не могут выполнить", — объясняет Зинкевич.

Современные украинские роботы уже доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины, ведут наблюдение и атакуют позиции противника. Если боец может перенести около 20 кг груза, то наземный дрон способен перевозить от 200 до 600 кг снаряжения.

Одной из известнейших платформ стала TW12.7 украинского производства. Машина оснащается пулеметом Browning и может автономно удерживать позиции в течение длительного времени. По словам военных, один такой робот раньше работал на передовой шесть недель подряд.

"Это новый этап войны. Пройдя путь штурмового пехотинца, я по собственному опыту знаю истинную цену каждого метра нашей земли. Именно поэтому я глубоко понимаю ценность решений, уменьшающих риск для человеческой жизни", — сказал оператор и главный сержант подразделения Ярослав Дробыш.

Украинские производители подчеркивают, что спрос на такие системы стремительно растет, но темпы развития следует ускорять. На фронте технологическое преимущество все чаще определяет исход сражения.

