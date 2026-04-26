У Кремлі готуються до радикальних дій: у США розкрили плани Путіна щодо війни

У Кремлі можуть готувати російське суспільство до нового етапу мобілізації для продовження війни проти України. Такий висновок зробив американський Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні сигнали з російського інформаційного простору.

Російський диктатор Володимир Путін.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Москва дедалі частіше просуває тезу про необхідність додаткового призову резервістів. Йдеться не про одноразову масштабну кампанію, як восени 2022 року, а про поступові та обмежені хвилі мобілізації. Поштовхом до таких оцінок ISW стало інтерв’ю російського мілблогера Михайла Звінчука, пов’язаного з прокремлівськими колами. Він заявив, що головна проблема армії РФ полягає не лише у нестачі людей, а у низькій злагодженості підрозділів.

За його словами, значна частина втрат російських військ припадає на новобранців і контрактників, яких швидко відправляють на фронт без належної підготовки. Звінчук вважає, що саме це змушує російське командування шукати нові способи формування боєздатних частин.

ISW вважає, що Кремль поступово готує населення до сприйняття нового призову, намагаючись уникнути різкої реакції суспільства. Часткова мобілізація у вересні 2022 року викликала масове невдоволення, хвилю втечі чоловіків за кордон і суспільну напругу всередині країни.

"Кремль створює умови для проведення обмежених, поступових резервних призовів, щоб компенсувати свої втрати в Україні, і Кремль може просувати ці зусилля далі, оскільки рівень набору в Росії падає, а рівень втрат зростає", — йдеться у звіті ISW.

Як вказують аналітики Інституту вивчення війни, попри відсутність офіційних заяв Москви, сам факт обговорення мобілізації в підконтрольному Кремлю середовищі експерти розглядають як підготовчий етап.

