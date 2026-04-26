Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле готовятся к радикальным действиям: в США раскрыли планы Путина по войне
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле готовятся к радикальным действиям: в США раскрыли планы Путина по войне

ISW заявил, что Кремль может готовить россиян к новой волне мобилизации из-за больших потерь в войне против Украины.

26 апреля 2026, 10:25
Slava Kot

В Кремле могут готовить российское общество к новому этапу мобилизации для продолжения войны против Украины. Такой вывод сделал американский Институт изучения войны (ISW), проанализировав последние сигналы российского информационного пространства.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению аналитиков Института изучения войны, Москва все чаще продвигает тезис о необходимости дополнительного призыва резервистов. Речь идет не об одноразовой масштабной кампании, как осенью 2022 года, а о постепенных и ограниченных волнах мобилизации. Толчком к таким оценкам ISW стало интервью российского милблогера Михаила Звинчука, связанного с прокремлевскими кругами. Он заявил, что главная проблема армии РФ заключается не только в недостатке людей, но и в низкой слаженности подразделений.

По его словам, значительная часть потерь российских войск приходится на новобранцев и контрактников, быстро отправляемых на фронт без должной подготовки. Звинчук считает, что именно это вынуждает российское командование искать новые способы формирования боеспособных частей.

ISW считает, что Кремль постепенно готовит население к восприятию нового призыва, пытаясь избежать резкой реакции общества. Частичная мобилизация в сентябре 2022 года вызвала массовое недовольство, волну бегства мужчин за границу и общественное напряжение внутри страны.

"Кремль создает условия для проведения ограниченных, постепенных резервных призывов, чтобы компенсировать свои потери в Украине, и Кремль может продвигать эти усилия дальше, поскольку уровень набора в России падает, а уровень потерь растет", — говорится в отчете ISW.

Как указывают аналитики Института изучения войны, несмотря на отсутствие официальных заявлений Москвы, сам факт обсуждения мобилизации в подконтрольном Кремлю среде эксперты рассматривают как предварительный этап.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк назвал дату и признаки приближения бунта в России.

Также "Комментарии" писали о мощных взрывах в России. Дроны атаковали крупнейший НПЗ на севере РФ.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-25-2026/
