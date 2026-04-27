Украина нашла слабое место России: ISW объяснил, почему Москва не успевает защищаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина нашла слабое место России: ISW объяснил, почему Москва не успевает защищаться

Украина использует перегруженные системы ПВО России для ударов по нефтяным заводам и военным базам.

27 апреля 2026, 09:00
Slava Kot

Украина все активнее использует перегрузку систем противовоздушной обороны РФ, которая стала одной из ключевых уязвимостей России. Именно это позволяет наносить удары по нефтяной инфраструктуре и военным объектам далеко в тылу РФ и на оккупированных территориях. Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украина нашла слабое место России: ISW объяснил, почему Москва не успевает защищаться

ISW о проблемах ПВО РФ. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, что украинские силы системно увеличивают дальность и интенсивность атак. Одним из последних примеров стал удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле. По данным Генерального штаба Украины, предприятие обладает мощностью переработки около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

В отчете Института изучения войны отмечается, что только за последние две недели зафиксировано по меньшей мере десять ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре. Аналитики считают, что это свидетельствует о системной кампании, направленной на ослабление экономических и логистических возможностей Москвы.

Отдельно эксперты ISW обратили внимание на массированную атаку по оккупированному Севастополю. По сообщениям СБУ, целью стали корабли Черноморского флота, аэродром "Бельбек", радиолокационные станции и самолет МиГ-31. Оккупационные власти в Крыму признали масштаб удара, назвав его одним из самых больших за последнее время.

По мнению аналитиков Института изучения войны, главная проблема России состоит в том, что ее ПВО вынуждена одновременно прикрывать огромную территорию от приграничных регионов до глубокого тыла. Это создает пробелы, которыми пользуется Украина.

"Украинские войска, вероятно, будут продолжать использовать большую зону атаки глубокого тыла России и перегруженные российские средства противовоздушной обороны для нанесения более частых и масштабных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам", — говорится в отчете Института изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал на проблемы с ПВО в РФ и объяснил, как удары ВСУ ослабляют российские возможности.

Также "Комментарии" писали, что Украина переходит к новому этапу войны: что теперь меняется на фронте.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-template-020426/
