Українські сили уразили в Криму один із найшвидших літаків світу

Служба безпеки України заявила про масштабну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. За даними відомства, ударами безпілотників було уражено низку важливих військових цілей Росії в Севастополі та на аеродромі "Бельбек", зокрема літак МіГ-31, кораблі Чорноморського флоту та об’єкти протиповітряної оборони.

МІГ-31. Фото з відкритих джерел

У СБУ повідомили, що операцію провели бійці спецпідрозділу "Альфа". Серед уражених цілей названо великий десантний корабель "Ямал", корабель "Фільченков", розвідувальний корабель "Іван Хурс", штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, радіолокаційну станцію та технічну частину аеродрому Бельбек.

Особливу увагу привернуло повідомлення про ураження винищувача МіГ-31. Цей літак вважається одним із найшвидших бойових літаків у світі. Він здатний розвивати швидкість до 3000 км/год, діяти на великій висоті та використовувати далекобійне озброєння.

Саме МіГ-31 Росія застосовує як носій ракет "Кинджал", а також для запуску інших ракет великої дальності. У війні проти України ці літаки неодноразово використовувалися для ударів по інфраструктурі та створення загрози для авіації.

У СБУ наголосили, що метою таких операцій є системне знищення ключових елементів військової інфраструктури РФ, зокрема флоту, авіації, розвідки та ППО. За оцінкою відомства, це знижує здатність Росії контролювати повітряний і морський простір та ускладнює планування нових атак. Крим залишається одним із головних логістичних і військових центрів РФ у війні проти України, тому удари по півострову мають стратегічне значення для послаблення російських сил.

