Український десант спричинить тотальний хаос в окупантів: несподіваний прогноз

Противник посилено зміцнює берегову оборону, облаштовуючи щільні мінні поля та інженерні загородження як на суші, так і в прибережній акваторії

21 квітня 2026, 09:25
Клименко Елена

Російські окупаційні війська на території тимчасово захопленого Криму активно посилюють оборону узбережжя, проводячи масове мінування прибережної смуги та прилеглих морських ділянок. Такі дії спрямовані на унеможливлення потенційної висадки українського десанту та стримування можливих наступальних операцій Сил оборони України, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Фото: з відкритих джерел

"За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група „Крим“, проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін", — підкреслив він. 

За словами Волошина, противник прагне створити максимально щільну систему оборони, комбінуючи мінні поля з інженерними перешкодами. Такі загородження з’являються не лише на суші, але й у прибережних водах, що свідчить про розширення зони ураження та прагнення повністю контролювати підступи з моря.

Він також підкреслив, що окупаційні сили фактично перетворюють узбережжя на суцільну фортифікаційну лінію. 

"Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим", — розповів речник. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з новообраним прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром ситуацію навколо українських активів, які, за твердженням української сторони, були вилучені на початку березня з інкасаторських автомобілів Ощадбанку під час їхнього транзиту територією Угорщини. Йдеться про кошти та дорогоцінні метали, що перевозилися в рамках міжнародної банківської логістики.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4114550-rosijski-vijska-masovo-minuut-uzberezza-krimu-pobouucis-visadki-desantu-zsu-volosin.html
