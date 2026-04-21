Война с Россией Украинский десант повлечет за собой тотальный хаос у оккупантов: неожиданный прогноз
Украинский десант повлечет за собой тотальный хаос у оккупантов: неожиданный прогноз

Противник усиленно укрепляет береговую оборону, обустраивая плотные минные поля и инженерные заграждения как на суше, так и в прибрежной акватории.

21 апреля 2026, 09:25
Клименко Елена

Российские оккупационные войска на территории временно захваченного Крыма активно усиливают оборону побережья, проводя массовое минирование прибрежной полосы и близлежащих морских участков. Такие действия направлены на предотвращение потенциальной высадки украинского десанта и сдерживание возможных наступательных операций Сил обороны Украины, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Фото: из открытых источников

"По данным нашей разведки, с целью недопущения проведения высадки десанта Сил обороны Украины на территорию временно оккупированного Крыма, находящиеся там российские подразделения, а это оперативно-тактическая группа "Крым", проводят мероприятия по установлению минно-взрывных заграждений вдоль побережья Крыма с применением противотанковых"

По словам Волошина, противник стремится создать максимально плотную систему обороны, комбинируя минные поля с инженерными препятствиями. Такие заграждения появляются не только на суше, но и в прибрежных водах, что свидетельствует о расширении зоны поражения и стремлении полностью контролировать происки с моря.

Он также подчеркнул, что оккупационные силы фактически превращают побережье в сплошную фортификационную линию.  

"Они пытаются заменять почти все побережье, устанавливая сотни и даже тысячи мин. С пляжей сейчас будут минные поля, которые будут перекрыты разными проволочными заграждениями, и это не только пляжи, но и части моря. Они закрывают все, потому что они очень боятся, что будет взорван десант в Крым", — рассказал спикер.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с новоизбранным премьер-министром Венгрии Петером Мадяром ситуацию вокруг украинских активов, которые, по утверждению украинской стороны, были изъяты в начале марта из инкассаторских автомобилей Сбербанка во время их транзита по территории Венгрии. Речь идет о средствах и драгоценных металлах, перевозимых в рамках международной банковской логистики.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4114550-rosijski-vijska-masovo-minuut-uzberezza-krimu-pobouucis-visadki-desantu-zsu-volosin.html
