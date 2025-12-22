Українські військові знищили один з найшвидших літаків у світі

Служба безпеки України оприлюднила відео результатів масштабної нічної операції в тимчасово окупованому Криму, яка стала серйозним ударом по військовій інфраструктурі Росії. У ніч на 18 грудня дрони Центру спецоперацій "Альфа" уразили ключові елементи ешелонованої системи протиповітряної оборони РФ разом з винищувачем-перехоплювачем МіГ-31.

Міг-31 з ракетою "Кинджал". Фото: wikipedia

За даними СБУ, атака знищила два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" і боєздатний МіГ-31 з повним боєкомплектом. Загальні втрати оцінюються у 250–300 млн доларів, що робить операцію однією з найрезультативніших за останній час.

Особливу увагу привертає знищення МіГ-31, який є одним з найшвидших бойових літаків у світі. Літак-перехоплювач, який стоїть на озброєнні з 1981 року, здатний розвивати швидкість до 3000 км/год і підійматися на висоту до 25 км. Його ключова роль полягає в здійсненні ударів з наддальніх дистанцій. МіГ-31 може застосовувати ракети Р-37 і КС-172 з дальністю до сотень кілометрів, а також нести гіперзвукові "Кинджали".

У війні проти України ці літаки становлять одну з найбільших загроз, як для інфраструктури, так і для української авіації. Втрата одного МіГ-31 суттєво послаблює можливості РФ і посилює безпеку українського неба.

