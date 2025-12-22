Украинские военные уничтожили один из самых быстрых самолетов в мире

Служба безопасности Украины обнародовала видео результатов масштабной ночной операции во временно оккупированном Крыму, которая стала серьезным ударом по военной инфраструктуре России. В ночь на 18 декабря дроны Центра спецопераций "Альфа" поразили ключевые элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны РФ вместе с истребителем-перехватчиком МиГ-31.

Миг-31 с ракетой "Кинжал". Фото: wikipedia

По данным СБУ, атака уничтожила два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-400 "Триумф", зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" и боеспособный МиГ-31 с полным боекомплектом. Общие потери оцениваются в 250–300 млн. долларов, что делает операцию одной из самых результативных за последнее время.

Особое внимание привлекает уничтожение МиГ-31, являющегося одним из самых быстрых боевых самолетов в мире. Самолет-перехватчик, стоящий на вооружении с 1981 года, способен развивать скорость до 3000 км/ч и подниматься на высоту до 25 км. Его ключевая роль заключается в осуществлении ударов со сверхдальных дистанций. МиГ-31 может применять ракеты Р-37 и КС-172 с дальностью до сотен километров, а также нести гиперзвуковые "Кинжалы".

В войне против Украины эти самолеты представляют одну из самых больших угроз, как для инфраструктуры, так и для украинской авиации. Утрата одного МиГ-31 существенно ослабляет возможности РФ и усиливает безопасность украинского неба.

