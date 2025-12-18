logo_ukra

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО)

СБУ завдала удару по аеродрому Бельбек у Криму. Дрони знищили системи ППО С-400, "Панцир", радари та літак МіГ-31 на сотні мільйонів доларів.

18 грудня 2025, 13:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали прицільного удару по військовому аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стали ключові елементи російської протиповітряної оборони та авіаційна техніка, вартість якої оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО)

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму. Фото ілюстративне

Як повідомили у СБУ, атаку здійснили дрони Центру спеціальних операцій "Альфа". Внаслідок влучань було уражено одразу кілька компонентів ешелонованої системи ППО, що прикривала один із головних військових об’єктів Росії на півострові. Зокрема, знищено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", а також винищувач-перехоплювач МіГ-31 з повним боєкомплектом.

Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО) - фото 2

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму

Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО) - фото 2

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму

За оцінками фахівців спецслужби, лише вартість уражених радарів і зенітних комплексів може сягати понад 200 мільйонів доларів, не враховуючи втрат авіації. У СБУ наголошують, що такі удари мають системний характер і спрямовані на послаблення російської військової присутності в Криму.

Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО) - фото 2

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму

Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО) - фото 2

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму

"Ліквідація складових цієї системи ППО суттєво знижує оборонні можливості ворога та відкриває шлях для подальших операцій на Кримському напрямку", — зазначили в службі.

Атака на Бельбек вкотре демонструє вразливість російської військової інфраструктури в окупованому Криму та зростаючі можливості українських безпілотних систем на великій дальності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час удару по аеродрому Бельбек було ліквідовано високопоставленого російського військового.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/SBUkr/16430?single
Теги:

Новини

Всі новини