Дрони СБУ боляче вдарили по аеродрому Бельбек у Криму: знищено системи ППО та МіГ-31 (ФОТО)

У ніч на 18 грудня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали прицільного удару по військовому аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стали ключові елементи російської протиповітряної оборони та авіаційна техніка, вартість якої оцінюється у сотні мільйонів доларів.

Як повідомили у СБУ, атаку здійснили дрони Центру спеціальних операцій "Альфа". Внаслідок влучань було уражено одразу кілька компонентів ешелонованої системи ППО, що прикривала один із головних військових об’єктів Росії на півострові. Зокрема, знищено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2", а також винищувач-перехоплювач МіГ-31 з повним боєкомплектом.

За оцінками фахівців спецслужби, лише вартість уражених радарів і зенітних комплексів може сягати понад 200 мільйонів доларів, не враховуючи втрат авіації. У СБУ наголошують, що такі удари мають системний характер і спрямовані на послаблення російської військової присутності в Криму.

"Ліквідація складових цієї системи ППО суттєво знижує оборонні можливості ворога та відкриває шлях для подальших операцій на Кримському напрямку", — зазначили в службі.

Атака на Бельбек вкотре демонструє вразливість російської військової інфраструктури в окупованому Криму та зростаючі можливості українських безпілотних систем на великій дальності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що під час удару по аеродрому Бельбек було ліквідовано високопоставленого російського військового.