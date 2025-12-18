Дроны СБУ больно ударили по аэродрому Бельбек в Крыму: уничтожены системы ПВО и МиГ-31 (ФОТО)

В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли прицельный удар по военному аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Целью соперации стали ключевые элементы российской противовоздушной обороны и авиационная техника, стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов.

Дроны СБУ атаковали аэродром Бельбек в Крыму. Фото иллюстративное

Как сообщили в СБУ, атаку совершили дроны Центра специальных операций "Альфа". В результате попадания было поражено сразу несколько компонентов эшелонированной системы ПВО, прикрывавшей один из главных военных объектов России на полуострове. В частности, уничтожены два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", радиолокационная станция 92Н6 из состава ЗРК С-400 "Триумф", зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", а также истребитель-перехватчик МиГ-31 с полным боекомплектом.

По оценкам специалистов спецслужбы, только стоимость пораженных радаров и зенитных комплексов может достигать более 200 миллионов долларов, не считая потерь авиации. В СБУ отмечают, что такие удары носят системный характер и направлены на ослабление российского военного присутствия в Крыму.

"Ликвидация составляющих этой системы ПВО существенно снижает оборонные возможности врага и открывает путь для дальнейших операций в Крымском направлении", — отметили в службе.

Атака на Бельбек демонстрирует уязвимость российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму и растущие возможности украинских беспилотных систем на большой дальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован высокопоставленный российский военный.