Украинские силы поразили в Крыму один из самых быстрых самолетов мира

Служба безопасности Украины заявила о масштабной спецоперации во временно оккупированном Крыму. По данным ведомства, ударами беспилотников были поражены ряд важных военных целей России в Севастополе и на аэродроме "Бельбек", в том числе самолет МиГ-31, корабли Черноморского флота и объекты противовоздушной обороны.

МиГ-31. Фото из открытых источников

В СБУ сообщили, что операцию провели бойцы спецподразделения "Альфа". Среди пораженных целей названы большой десантный корабль "Ямал", корабль "Фильченков", разведывательный корабль "Иван Хурс", штаб радиотехнической разведки сил ПВО, радиолокационная станция и техническая часть аэродрома Бельбек.

Особое внимание привлекло сообщение о поражении истребителя МиГ-31. Этот самолет считается одним из самых быстрых боевых самолетов в мире. Он способен развивать скорость до 3000 км/ч, действовать на большой высоте и использовать дальнобойное вооружение.

Именно МиГ-31 Россия применяет в качестве носителя ракет "Кинжал", а также для запуска других ракет большой дальности. В войне против Украины эти самолеты неоднократно использовались для ударов по инфраструктуре и угрозы авиации.

В СБУ подчеркнули, что целью таких операций является системное уничтожение ключевых элементов военной инфраструктуры РФ, в частности, флота, авиации, разведки и ПВО. По оценке ведомства, это снижает способность России контролировать воздушное и морское пространство и усложняет планирование новых атак. Крым остается одним из главных логистических и военных центров РФ в войне против Украины, поэтому удары по полуострову имеют стратегическое значение для ослабления российских сил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ в конце 2025 года отчиталась об уничтожении истребителя МиГ-31 и систем ПВО РФ в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что российские войска на территории Крыма активно усиливают оборону побережья из-за страха украинского десанта.