У Росії серйозні проблеми: Сирський розповів, що з ударами України по РФ

Російська ППО відчуває нестачу ракет для протидії українським атакам. Сирський пояснив, як удари ЗСУ послаблюють можливості РФ.

26 квітня 2026, 17:45
Slava Kot

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська система протиповітряної оборони вже стикається з нестачею ракет для відбиття українських атак. За його словами, це стало наслідком системних ударів Сил оборони по військових і промислових об’єктах РФ.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Сирський після після зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Каріньян повідомив про ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача, українські війська завдають противнику втрат, які перевищують можливості Росії швидко відновлювати техніку та поповнювати ресурси.

Окремо головнокомандувач ЗСУ наголосив на ефекті ударів по російських виробничих потужностях.

"Системні ураження російських виробничих обʼєктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження", – заявив Сирський.

На тлі цього Україна продовжує активно застосовувати безпілотні системи та високоточні засоби ураження. В останні місяці дрони дедалі частіше досягають стратегічних об’єктів на території РФ, зокрема підприємств оборонної галузі, нафтобаз та аеродромів.

Водночас Сирський визнав, що ситуація на фронті залишається складною. Російські війська активізували наступальні дії майже на всіх напрямках, намагаючись тиснути чисельністю та ресурсами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські сили уразили в Криму один із найшвидших літаків світу.

Також "Коментарі" писали про потужні вибухи в Росії. Дрони атакували найбільший НПЗ півночі РФ.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AktzNX4u8/
