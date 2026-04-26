У России серьезные проблемы: Сырский рассказал, что с ударами Украины по РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская система противовоздушной обороны уже сталкивается с нехваткой ракет для отражения украинских атак. По его словам, это явилось следствием системных ударов Сил обороны по военным и промышленным объектам РФ.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Сырский после встречи с начальницей Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян сообщил о ситуации на фронте. По словам главнокомандующего, украинские войска наносят противнику потери, превышающие возможности России быстро восстанавливать технику и пополнять ресурсы.
Отдельно главнокомандующий ВСУ отметил эффект ударов по российским производственным мощностям.
На фоне этого Украина продолжает активно использовать беспилотные системы и высокоточные средства поражения. В последние месяцы дроны все чаще достигают стратегических объектов на территории РФ, в том числе предприятий оборонной отрасли, нефтебаз и аэродромов.
В то же время Сырский признал, что ситуация на фронте остается сложной. Российские войска активизировали наступательные действия почти по всем направлениям, пытаясь давить численностью и ресурсами.
