logo

BTC/USD

77942

ETH/USD

2334.02

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У России серьезные проблемы: Сырский рассказал, что с ударами Украины по РФ
НОВОСТИ

У России серьезные проблемы: Сырский рассказал, что с ударами Украины по РФ

Российские ПВО испытывают нехватку ракет для противодействия украинским атакам. Сырский объяснил, как удары ВСУ ослабляют возможности РФ.

26 апреля 2026, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская система противовоздушной обороны уже сталкивается с нехваткой ракет для отражения украинских атак. По его словам, это явилось следствием системных ударов Сил обороны по военным и промышленным объектам РФ.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Сырский после встречи с начальницей Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян сообщил о ситуации на фронте. По словам главнокомандующего, украинские войска наносят противнику потери, превышающие возможности России быстро восстанавливать технику и пополнять ресурсы.

Отдельно главнокомандующий ВСУ отметил эффект ударов по российским производственным мощностям.

"Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника, уже испытывающего дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения", — заявил Сырский.

На фоне этого Украина продолжает активно использовать беспилотные системы и высокоточные средства поражения. В последние месяцы дроны все чаще достигают стратегических объектов на территории РФ, в том числе предприятий оборонной отрасли, нефтебаз и аэродромов.

В то же время Сырский признал, что ситуация на фронте остается сложной. Российские войска активизировали наступательные действия почти по всем направлениям, пытаясь давить численностью и ресурсами.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1AktzNX4u8/
Теги:

Новости

Все новости