У России серьезные проблемы: Сырский рассказал, что с ударами Украины по РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская система противовоздушной обороны уже сталкивается с нехваткой ракет для отражения украинских атак. По его словам, это явилось следствием системных ударов Сил обороны по военным и промышленным объектам РФ.

Сырский после встречи с начальницей Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян сообщил о ситуации на фронте. По словам главнокомандующего, украинские войска наносят противнику потери, превышающие возможности России быстро восстанавливать технику и пополнять ресурсы.

Отдельно главнокомандующий ВСУ отметил эффект ударов по российским производственным мощностям.

"Системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника, уже испытывающего дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения", — заявил Сырский.

На фоне этого Украина продолжает активно использовать беспилотные системы и высокоточные средства поражения. В последние месяцы дроны все чаще достигают стратегических объектов на территории РФ, в том числе предприятий оборонной отрасли, нефтебаз и аэродромов.

В то же время Сырский признал, что ситуация на фронте остается сложной. Российские войска активизировали наступательные действия почти по всем направлениям, пытаясь давить численностью и ресурсами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы поразили в Крыму один из самых быстрых самолетов мира.

Также "Комментарии" писали о мощных взрывах в России. Дроны атаковали крупнейший НПЗ на севере РФ.