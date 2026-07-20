Удар по Києву: Росія знищила склад видавництва "Книголав" та 250 тисяч книжок

Унаслідок масованої російської ракетної атаки на Київ у ніч на 19 липня було повністю знищено склад українського видавництва "Книголав". У компанії повідомили, що вогонь знищив майже 250 тисяч.

Російський удар знищив склад видавництва "Книголав". Фото з відкритих джерел

У видавництві "Книголав" зазначили, що втрачені книги були результатом багаторічної роботи великої команди авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень та працівників логістики. За словами представників компанії, удар став черговим свідченням того, що Росія веде війну не лише проти українців, а й проти культури, освіти та інтелектуальної спадщини країни.

"Внаслідок чергової терористичної атаки росії було знищено склад видавництва "Книголав". Найголовніше для нас — ніхто з наших колег не постраждав! Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок", — йдеться в заяві видавництва.

Компанія зазначила, що через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Водночас у компанії запевнили, що вже працюють над відновленням логістичних процесів і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи.

У своєму зверненні видавництво подякувало читачам за підтримку та закликало продовжувати допомагати українським Силам оборони.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Київ випустивши понад 40 ракет. Крім руйнування складу видавництва "Книголав" також був знищений гіганстський логістичний хаб AMTEL під Києвом та завод UKRTAC, який займався виготовленням військової амуніції, бронежилетів, плитоносок та штурмових рюкзаків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чим Росія атакувала Київ і скільки ракет пропустила ППО.