Удар по Киеву: Россия уничтожила состав издательства "Книголав" и 250 тысяч книг

В результате массированной российской ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля был полностью уничтожен состав украинского издательства "Книголав". В компании сообщили, что огонь уничтожил около 250 тысяч.

Российский удар уничтожил состав издательства "Книголав". Фото из открытых источников

В издательстве "Книголав" отметили, что утраченные книги были результатом многолетней работы большой команды авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и работников логистики. По словам представителей компании, удар стал очередным свидетельством того, что Россия ведет войну не только против украинцев, но и культуры, образования и интеллектуального наследия страны.

"В результате очередной террористической атаки россии был уничтожен состав издательства "Книголов". Самое главное для нас — никто из наших коллег не пострадал! В то же время мы потеряли почти 250 тысяч книг", — говорится в заявлении издательства.

Компания отметила, что из-за уничтожения склада возможны временные задержки с отправкой заказов. В то же время, в компании заверили, что уже работают над возобновлением логистических процессов и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному режиму работы.

В своем обращении издательство поблагодарило читателей за поддержку и призвало продолжать помогать украинским Силам обороны.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых больших баллистических атак на Киев выпустив более 40 ракет. Помимо разрушения состава издательства "Книголав" также был уничтожен гигантский логистический хаб AMTEL под Киевом и завод UKRTAC , занимавшийся изготовлением военной амуниции, бронежилетов, плитоносок и штурмовых рюкзаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что чем Россия атаковала Киев и сколько ракет пропустило ПВО.