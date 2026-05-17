У ЗСУ пригрозили РФ: з 17 травня Москва більше не буде спати

Після наймасштабнішої атаки безпілотників по Москві та Підмосков’ю українські військові та посадовці заявили про новий етап війни, у якому російська столиця більше не почуватиметься недосяжною. У Києві вважають, що удари по стратегічних об’єктах у глибині РФ стали відповіддю на постійні атаки Росії по українських містах.

Кремль у вогні. Фото ілюстративне

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що 17 травня 2026 року може стати переломним моментом у протистоянні з Росією. За його словами, українські дрони змогли подолати багаторівневу систему протиповітряної оборони навколо Москви та вразити цілі у Московській області та безпосередньо у столиці РФ.

"Moscow від нині never sleeps. Версія 17.05, шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях", — написав Бровді.

Подібну позицію висловив і радник міністра оборони Сергій Стерненко. За його словами, нинішня атака була найбільшою від початку війни, але в майбутньому масштаби ударів можуть зрости ще більше.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що психологічний ефект ударів по Москві не менш важливий, ніж військовий. За його словами, російська пропаганда вперше почала відкрито сумніватися у надійності систем ППО навколо столиці. За його словами, це крок до кінця війни.

"Ще з радянських часів москва сприймалася в якості фортеці, під час Карибської кризи радянських чинуш хвилювало, аби американці точно не долетіли до столиці. У часи путінської росії все так само — навколо москви будували кільця ППО, щоб москвичі не відчували війну. Але починають відчувати. Чим більше, тим більше шансів на завершення війни", — вказує Коваленко.

У ніч на 17 травня вибухи пролунали в різних районах Москви та Підмосков’я. Серед цілей атаки називали підприємство "Ангстрем" у Зеленограді, Московський нафтопереробний завод та нафтоналивну станцію "Сонячногірська". У Міноборони РФ заявили, що сили ППО нібито знищили понад тисячу українських безпілотників та інші засоби ураження. Водночас російська сторона традиційно не повідомляє, скільки дронів досягли своїх цілей.

