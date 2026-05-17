В ВСУ пригрозили РФ: с 17 мая Москва больше не будет спать

После самой масштабной атаки беспилотников по Москве и Подмосковью украинские военные и чиновники заявили о новом этапе войны, в котором российская столица больше не будет чувствовать себя недостижимой. В Киеве полагают, что удары по стратегическим объектам в глубине РФ стали ответом на постоянные атаки России по украинским городам.

Кремль в огне. Фото иллюстративное

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что 17 мая 2026 может стать переломным моментом в противостоянии с Россией. По его словам, украинские дроны смогли преодолеть многоуровневую систему противовоздушной обороны вокруг Москвы и поразить цели в Московской области и непосредственно в столице РФ.

"Moscow от ныне never sleeps. Версия 17.05, шансы сравнялись: аннулирован односторонний абонемент спокойной жизни на Патриках и окрестностях", — написал Бровди.

Схожую позицию высказал и советник министра обороны Сергей Стерненко. По его словам, нынешняя атака была самой большой с начала войны, но в будущем масштабы ударов могут возрасти еще больше.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что психологический эффект ударов по Москве не менее важен, чем военный. По его словам, российская пропаганда впервые начала откровенно сомневаться в надежности систем ПВО вокруг столицы. По его словам, это шаг к концу войны.

"Еще с советских времен москва воспринималась в качестве крепости, во время Карибского кризиса советские чинуши волновали, чтобы американцы точно не долетели до столицы. Во времена путинской россии все так же вокруг москвы строили кольца ПВО, чтобы москвичи не чувствовали войну. Но начинают ощущать. Чем больше, тем больше шансов в завершение войны", — указывает Коваленко.

В ночь на 17 мая взрывы прогремели в разных районах Москвы и Подмосковья. Среди целей атаки называли предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтеналивную станцию "Солнечногорская". В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО якобы уничтожили более тысячи украинских беспилотников и другие средства поражения. В то же время российская сторона традиционно не сообщает, сколько дронов достигли своих целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова истерически отреагировала на масштабную атаку Украины по Москве.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны Украины отреагировало на самую большую атаку по Москве.