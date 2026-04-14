У ЗСУ дали нове роз’яснення щодо просування росіян на Сумщині

На Сумщині російські загарбницькі війська просунулися поблизу населеного пункту Миропільське, проте бої тривають у районі Мар'їного, противник не дістався до Новодмитрівки. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв’ю "Укрінформу" зробив спікер угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Щодо Миропільського – так, є просування," — зазначив він, коментуючи оперативну ситуацію в цих населених пунктах.

Офіцер уточнив, що ворог не дістався до Новодмитрівки, а в районі Мар'їного тривають бої.

"У районі Мар'їного йдуть бої, там по суті "сіряк", — додав Трегубов.

За даними DeepState, ворог просунувся поблизу Миропільського, Мар'їного та Новодмитрівки на Сумщині.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Сумщині українські десантники успішно відбили спробу ворожого прориву. Як повідомили у 8-му корпусі Десантно-штурмових військ, "росіяни знову лізли через улюблену газову трубу", намагаючись просунутися вглиб території.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війська Російської Федерації продовжують окремі спроби просування на Сумському напрямку, проте масштабних штурмів для захоплення українських територій наразі не фіксується. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Раніше "Коментарі" писали – російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Росіяни намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.



