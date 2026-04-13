Плани по створенню «буферної зони» горять: де значно активізувався ворог

Кравцев Сергей
Російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Росіяни намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За інформацією Трегубова, росіяни помітно активізувалися на Сумщині.
Речник деталізував, що йдеться про обмежене просування — приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.
Він наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах
У ході цього ж ефіру спікер розповів, що російські загарбницькі війська використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті.
Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала – було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником.
