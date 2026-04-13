Плани по створенню «буферної зони» горять: де значно активізувався ворог

Віктор Трегубов розповів, як РФ активізувала наступ на Сумщині

13 квітня 2026, 12:10
Кравцев Сергей

Російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Росіяни намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За інформацією Трегубова, росіяни помітно активізувалися на Сумщині.

"Принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", — повідомив спікер.

Речник деталізував, що йдеться про обмежене просування — приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.

Він наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах

"Йдеться про невеликі відстані — 1-1,5 км від кордону, але все одно неприємно", — додав Трегубов.

У ході цього ж ефіру спікер розповів, що російські загарбницькі війська використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті.

"На фронті фактично не було ніякого "великоднього перемирʼя", росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки", — розповів Трегубов. 

Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала – було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником. 

"Фактично "перемирʼя" було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал", — додав він.

