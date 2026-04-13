Як росіяни використали "тишу: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувалося на фронті
Як росіяни використали "тишу: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувалося на фронті

У ЗСУ дали зрозуміти, що обіцяного перемир'я фактично не було

13 квітня 2026, 12:01
Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

"На фронті фактично не було ніякого "великоднього перемирʼя", росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки", — розповів Трегубов.

Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала — було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником.

"Фактично "перемирʼя" було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал", — додав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив в ефірі "24 Каналу", що росіяни продовжують грати для США у гру під назвою "перемир'я", намагаються реагувати на ініціативи Зеленського, який і запропонував режим тиші, однак змогли протриматися та не стріляти лише 4 години. Експерт наголосив на тому, що бойові дії із застосуванням артилерії, безпілотників продовжилися. Не було тільки ударів КАБами, "Шахедами", ракетами. 

На думку експерта, те, що по лінії боєзіткнення попри прийняте Кремлем великоднє перемир'я, атаки з боку російської армії продовжились, свідчить про те, що Путін не хоче припинення бойових дій.  Зі слів Кузана, зараз чітко видно, як могла розвиватися ситуація, якби Україна погодилась на виведення своїх військ з Донбасу в обмін на мирну угоду і завершення війни.




