Как россияне использовали "тишину: в ВСУ рассказали, что на самом деле происходило на фронте

Российские захватнические войска использовали "пасхальное перемирие" для возобновления сил и опрокидывания техники на фронте. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

"На фронте фактически не было никакого "пасхального перемирия", россияне использовали его для возобновления сил и опрокидывания техники", — рассказал Трегубов.

Спикер отметил, что интенсивность боевых действий за прошедшие сутки вообще не упала — было 18 вражеских штурмов, что является стандартным показателем.

"Фактически "перемирие" было лишь политическим заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал", — добавил он.

Читайте на портале "Комментарии" — глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире "24 Канала", что россияне продолжают играть для США в игру под названием " перемирие", пытаются реагировать на инициативы Зеленского, который и предложил режим тишины, однако смогли продержаться4. Эксперт отметил, что боевые действия с применением артиллерии, беспилотников продолжились. Не было только ударов КАБами, "Шахедами", ракетами.

По мнению эксперта, то, что по линии боестолкновения, несмотря на принятое Кремлем пасхальное перемирие, атаки со стороны российской армии продолжились, свидетельствует о том, что Путин не хочет прекращения боевых действий. По словам Кузана, сейчас ясно видно, как могла развиваться ситуация, если бы Украина согласилась на вывод своих войск из Донбасса в обмен на мирное соглашение и завершение войны.



