Що показало великоднє перемир'я: який підступний «сюрприз» готує Путін

Припинення вогню, на яке погодилась Росія в період з 16:00 11 квітня і до завершення 12 квітня, російська армія порушила. Що чітко показало великоднє перемир'я? Який підступний "сюрприз" готує Путін після великоднього перемир’я? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Можливо, Путін вже не може керувати підрозділами російської армії по лінії фронту

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив в ефірі "24 Каналу", що росіяни продовжують грати для США у гру під назвою "перемир'я", намагаються реагувати на ініціативи Зеленського, який і запропонував режим тиші, однак змогли протриматися та не стріляти лише 4 години.

Експерт наголосив на тому, що бойові дії із застосуванням артилерії, безпілотників продовжилися. Не було тільки ударів КАБами, "Шахедами", ракетами.

На думку експерта, те, що по лінії боєзіткнення попри прийняте Кремлем великоднє перемир'я, атаки з боку російської армії продовжились, свідчить про те, що Путін не хоче припинення бойових дій.

Зі слів Кузана, зараз чітко видно, як могла розвиватися ситуація, якби Україна погодилась на виведення своїх військ з Донбасу в обмін на мирну угоду і завершення війни.

Однак, як зауважив Кузан, не варто виключати іншу версію. Можливо, Путін вже не може керувати підрозділами російської армії по лінії фронту.

"Це підтвердження того, що вся його кліка, включно до місцевих адміністрацій та командирів військових підрозділів, на своїх ділянках фронту можуть діяти, не зважаючи на перемир'я. Сили оборони України лише відповідали на завдані удари. При чому ми давали росіянам евакуювати їхніх поранених в той час, як по нашому медичному еваку вони завдавали ударів", – зазначив Кузан.

Росія запропонувала тимчасовий мир на період Великодня, вона сама ж його і порушила

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прогнозує, що уже після великоднього перемир’я-2026 РФ, ймовірно, здійснить черговий масований обстріл.

Експерт нагадав, що 2025 року, після того, як Росія запропонувала тимчасовий мир на період Великодня, вона сама ж його і порушила. За торішніми даними Зеленського, окупанти на це свято майже 3000 разів порушили запропонований режим тиші.

За словами Івана Ступака, погодившись на перемир’я у 2026 році очільник Кремля Володимир Путін демонструє "жест доброї волі", мовляв, Росія може собі це дозволити.

"Можливо, як варіант, у Путіна є якісь релігійні переконання. Другий варіант: перегрупування російських військ, підтягнення ще більшої кількості військ і зброї, щоб з потрійною силою почати наступальні дії", — прогнозує аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи продовжиться перемир'я: Зеленський зробив заяву.



