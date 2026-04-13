Что показало пасхальное перемирие: какой коварный «сюрприз» готовит Путин

Прекращение огня, на которое согласилась Россия в период с 16.00 11 апреля и до завершения 12 апреля, российская армия нарушила. Что ясно показало пасхальное перемирие? Какой коварный сюрприз готовит Путин после пасхального перемирия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире "24 Канала", что россияне продолжают играть для США в игру под названием "перемирие", пытаются реагировать на инициативы Зеленского, который и предложил режим тишины, однако смогли продержаться и не стрелять всего 4 часа.

Эксперт отметил, что боевые действия с применением артиллерии, беспилотников продолжились. Не было только ударов КАБами, "Шахедами", ракетами.

По мнению эксперта, то, что по линии боестолкновения, несмотря на принятое Кремлем пасхальное перемирие, атаки со стороны российской армии продолжились, свидетельствует о том, что Путин не хочет прекращения боевых действий.

По словам Кузана, сейчас ясно видно, как могла развиваться ситуация, если бы Украина согласилась на вывод своих войск из Донбасса в обмен на мирное соглашение и завершение войны.

Однако, как заметил Кузан, не следует исключать другую версию. Возможно, Путин уже не может руководить подразделениями русской армии по линии фронта.

" Это подтверждение того, что вся его клика, включая местные администрации и командиров военных подразделений, на своих участках фронта могут действовать, несмотря на перемирие. Силы обороны Украины только отвечали на нанесенные удары. Причем мы давали россиянам эвакуировать их раненых в то время, как по нашему медицинскому эвакуатору они наносили удары", – озвучил Кузан.

Россия предложила временный мир на период Пасхи, она сама его и нарушила

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прогнозирует, что уже после пасхального перемирия-2026 РФ, вероятно, совершит очередной массированный обстрел.

Эксперт напомнил, что в 2025 году, после того, как Россия предложила временный мир на период Пасхи, она сама его и нарушила. По прошлогодним данным Зеленского, оккупанты на этот праздник почти 3000 раз нарушили предложенный режим тишины.

По словам Ивана Ступака, согласившись на перемирие в 2026 году, глава Кремля Владимир Путин демонстрирует "жест доброй воли", мол, Россия может себе это позволить.

"Возможно, как вариант, у Путина есть какие-то религиозные убеждения. Второй вариант: перегруппировка российских войск, подтягивание еще большего количества войск и оружия, чтобы с тройной силой начать наступательные действия", – прогнозирует аналитик.

