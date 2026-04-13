Планы по созданию буферной зоны горят: где значительно активизировался враг

Российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Россияне пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По информации Трегубова, россияне заметно активизировались в Сумской области.

"По крайней мере, в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", — сообщил спикер.

Спикер детализировал, что речь идет об ограниченном продвижении – примерно на 1-1,5 км от государственной границы.

Он отметил, что даже столь незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах.

"Речь идет о небольших расстояниях — 1-1,5 км от границы, но все равно неприятно", — добавил Трегубов.

В ходе этого же эфира спикер рассказал, что российские захватнические войска использовали "пасхальное перемирие" для возобновления сил и опрокидывания техники на фронте.

"На фронте фактически не было никакого "пасхального перемирия", россияне использовали его для возобновления сил и опрокидывания техники", — рассказал Трегубов.

Спикер отметил, что интенсивность боевых действий за прошедшие сутки вообще не упала – было 18 вражеских штурмов, что является стандартным показателем.

"Фактически "перемирие" было лишь политическим заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал", — добавил он.

