Планы по созданию буферной зоны горят: где значительно активизировался враг

Кравцев Сергей
Российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Россияне пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По информации Трегубова, россияне заметно активизировались в Сумской области.
Спикер детализировал, что речь идет об ограниченном продвижении – примерно на 1-1,5 км от государственной границы.
Он отметил, что даже столь незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах.
В ходе этого же эфира спикер рассказал, что российские захватнические войска использовали "пасхальное перемирие" для возобновления сил и опрокидывания техники на фронте.
Спикер отметил, что интенсивность боевых действий за прошедшие сутки вообще не упала – было 18 вражеских штурмов, что является стандартным показателем.
