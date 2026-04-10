Тиск буде колосальний: Зеленський розповів, коли настане найскладніший період у війні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні буде дуже складно упродовж весни-літа. Тиск на Київ буде дуже серйозний, навіть якщо Кремль вирішить йти шляхом деескалації. Україна все одно має бути готова до того, що на неї можуть чинити політичний та військовий тиск. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента на зустрічі із журналістами.

Зеленський висловив думку, що Росія сьогодні достеменно не готова закінчувати війну. Але навіть якщо гіпотетично уявити, що Росія обере шлях деескалації, то тоді є велика ймовірність, що тристороння зустріч буде. Велика ймовірність, що вона може відбутися з квітня до червня. Це будуть ключові місяці. Тому українці мають бути готовими до того, що буде дуже непросто до вересня.

Президент нагадав, що з початку літа США заглибляться у внутрішні вибори.

"Тобто цей час весни – літа буде досить непростим політично, дипломатично. Можливо тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси і що може гарантувати безпеку", – сказав президент.

За його словами, важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на Росію.

"Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному сенсі, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові і чи відповідають відповідальні загрози, які є не проти когось одного, а проти всіх", — підсумував Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський фактично підтвердив прохання партнерів припинити удари по російським НПЗ. Про це Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами.



