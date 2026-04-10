Давление будет колоссальное: Зеленский рассказал, когда наступит самый сложный период в войне

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине будет очень сложно в течение весны-лета. Давление на Киев будет очень серьезное, даже, если Кремль решит идти по пути деэскалации. Украина все равно должна быть готова к тому, что на нее могут оказывать политическое и военное давление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента на встрече с журналистами.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский высказал мнение, что Россия сегодня точно не готова заканчивать войну. Но даже, если гипотетически представить, что Россия выберет путь деэскалации, то тогда есть большая вероятность, что трехсторонняя встреча будет. Большая вероятность, что она может состояться с апреля по июнь. Это будут ключевые месяцы. Поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что будет очень непросто до сентября.

Президент напомнил, что с начала лета США углубятся во внутренние выборы.

"То есть это время весны – лета будет довольно непростым политически, дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет. Но мы понимаем, какие у Украины национальные интересы и что может гарантировать безопасность", – сказал президент.

По его словам, важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на Россию.

"Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО. Но это зависит от них, на что они реально готовы и относятся ли ответственно к тем угрозам, которые есть не против кого-то одного, а против всех", – подытожил Зеленский.

