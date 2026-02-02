Сумщина вкотре під загрозою: стало відомо про новий підступний задум Кремля

Війська Російської Федерації продовжують окремі спроби просування на Сумському напрямку, проте масштабних штурмів для захоплення українських територій наразі не фіксується. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворог не відмовляється від тактичних заходів, спрямованих на проникнення вглиб країни, але останніми днями активних дій у районах дислокації ДПСУ на Сумщині не спостерігається. Попри це, російські військові "прощупують" різні ділянки кордону, вивчаючи можливості для наступу великими силами у майбутньому.

Демченко підкреслив, що навіть у тих місцях, де противник не проявляє помітної активності, його сили зазнають серйозних втрат. Українська сторона відзначає, що окупанти часто використовують солдатів як "живий щит", змушуючи їх брати участь у штурмах з надією прорвати оборону та просунутися вглиб держави.

Речник ДПСУ нагадав, що подібні спроби фіксуються і на Харківському напрямку, зокрема поблизу населених пунктів Дігтярне, Нестерне та Кругле, де бойова обстановка залишається напруженою.

Водночас аналітичний проєкт DeepState повідомив про поступове просування російських підрозділів біля Добропілля та Приморського. Там ситуація лишається динамічною і може змінюватися залежно від розвитку бойових дій, що підкреслює непередбачуваність дій ворога.

Раніше портал "Коментарі" писав, що хоч Росія і заявила про тимчасове енергетичне перемир’я, її агресивна риторика не змінюється, і вона вже готується до нових ударів по Україні. Інформацію про підготовку масованих атак підтвердив політолог Олександр Леонов у коментарі для Київ24.