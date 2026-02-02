logo_ukra

Путіна не зупиняють переговори: озвучено єдину можливу умову припинення масованих атак РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіна не зупиняють переговори: озвучено єдину можливу умову припинення масованих атак РФ

Окупанти не відчувають впливу США та продовжують готувати терористичні акти

2 лютого 2026, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Хоч Росія і заявила про тимчасове енергетичне перемир’я, її агресивна риторика не змінюється, і вона вже готується до нових ударів по Україні. Інформацію про підготовку масованих атак підтвердив політолог Олександр Леонов у коментарі для Київ24.

Путіна не зупиняють переговори: озвучено єдину можливу умову припинення масованих атак РФ

Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть наближення ще однієї мирної зустрічі в Абу-Дабі не стримує РФ від планування нових ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Українська сторона чітко усвідомлює, що довіряти заявам Москви не можна, і аналогічну позицію мають зайняти США, які декларують зацікавленість у завершенні війни.

Леонов наголосив, що ефективним інструментом тиску на Кремль є контроль над тіньовим танкерним флотом, який забезпечує Росії значні доходи. Політолог додав, що переговорний процес втрачає сенс, якщо США не встановлюватимуть конкретні дедлайни та не загрожуватимуть посиленням санкцій у разі невиконання вимог.

Колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломат Метью Брайз, зазначив, що із Білого дому надходять сигнали про нібито більш "конструктивну" позицію Путіна. Водночас він підкреслив, що ключові вимоги Кремля щодо українських територій залишаються незмінними.

За словами Брайза, Путін продовжує наполягати на повному контролі над Донбасом, включно з приблизно 20% територій, які наразі залишаються під українським управлінням. Це створює загрозу втрати стратегічних "міст-фортець", що критично важливо для обороноздатності країни.

Як вже писали "Коментарі", у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області українські безпілотні літальні апарати завдали двох точкових ударів по позиціях ворога. Перший удар, спрямований на десантні війська противника, підтвердили як Генштаб ЗСУ, так і російське командування. За даними української сторони, внаслідок атаки загинули близько 200 окупантів.



