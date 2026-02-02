logo

Путина не останавливают переговоры: озвучено единственное возможное условие прекращения массированных атак РФ
Путина не останавливают переговоры: озвучено единственное возможное условие прекращения массированных атак РФ

Оккупанты не испытывают влияния США и продолжают готовить террористические акты

2 февраля 2026, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Хотя Россия и заявила о временном энергетическом перемирии, ее агрессивная риторика не меняется, и она уже готовится к новым ударам по Украине. Информацию о подготовке массированных атак подтвердил политолог Александр Леонов в комментарии для Киев24.

Путина не останавливают переговоры: озвучено единственное возможное условие прекращения массированных атак РФ

Фото: из открытых источников

По его словам, даже приближающаяся еще одна мирная встреча в Абу-Даби не сдерживает РФ от планирования новых ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. Украинская сторона четко отдает себе отчет, что доверять заявлениям Москвы нельзя, и аналогичную позицию должны занять США, которые декларируют заинтересованность в завершении войны.

Леонов подчеркнул, что эффективным инструментом давления на Кремль является контроль над теневым танкерным флотом, обеспечивающим России значительные доходы. Политолог добавил, что переговорный процесс теряет смысл, если США не будут устанавливать конкретные дедлайны и не будут угрожать ужесточением санкций в случае невыполнения требований.

Бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломат Мэтью Брайз, отметил, что из Белого дома поступают сигналы о якобы более "конструктивной" позиции Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля по отношению к украинским территориям остаются неизменными.

По словам Брайза, Путин продолжает настаивать на полном контроле над Донбассом, включая примерно 20% территорий, которые сейчас остаются под украинским управлением. Это создает угрозу потери стратегических "мост-крепостей", что критически важно для обороноспособности страны.

Как уже писали "Комментарии", во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области украинские беспилотные летательные аппараты нанесли два точечных удара по позициям врага. Первый удар, направленный на десантные войска противника, подтвердили как Генштаб ВСУ, так и российское командование. По данным украинской стороны, в результате атаки погибли около 200 окупантов.



