Сумщина еще раз под угрозой: стало известно о новом коварном замысле Кремля

Пограничники раскрыли свежие планы кафиров на Сумском направлении

2 февраля 2026, 11:20
Войска Российской Федерации продолжают отдельные попытки продвижения на Сумском направлении, однако масштабные штурмы для захвата украинских территорий пока не фиксируются. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, враг не отказывается от тактических мер, направленных на проникновение вглубь страны, но в последние дни активных действий в районах дислокации ГНСУ в Сумской области не наблюдается. Несмотря на это, российские военные "прощупывают" разные участки границы, изучая возможности для наступления большими силами в будущем.

Демченко подчеркнул, что даже в тех местах, где противник не проявляет заметной активности, его силы несут серьезные потери. Украинская сторона отмечает, что оккупанты часто используют солдат как "живой щит", заставляя их участвовать в штурмах в надежде прорвать оборону и продвинуться вглубь государства.

Спикер ГНСУ напомнил, что подобные попытки фиксируются и на Харьковском направлении, в том числе вблизи населенных пунктов Дегтярное, Нестерное и Круглое, где боевая обстановка остается напряженной.

В то же время, аналитический проект DeepState сообщил о постепенном продвижении российских подразделений возле Доброполья и Приморского. Там ситуация остается динамичной и может изменяться в зависимости от развития боевых действий, что подчеркивает непредсказуемость действий противника.

Ранее портал "Комментарии" писал , что хотя Россия и заявила о временном энергетическом перемирии, ее агрессивная риторика не меняется, и она уже готовится к новым ударам по Украине. Информацию о подготовке массированных атак подтвердил политолог Александр Леонов в комментарии для Киев24.



