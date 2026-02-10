logo_ukra

«Улюблена газова труба»: окупанти пішли на штурм на Сумщині звичним шляхом
НОВИНИ

«Улюблена газова труба»: окупанти пішли на штурм на Сумщині звичним шляхом

Провал ворожого маршруту: На Сумщині артилерія та дрони розбили загін росіян у засідці

10 лютого 2026, 21:44
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Сумщині українські десантники успішно відбили спробу ворожого прориву. Як повідомили у 8-му корпусі Десантно-штурмових військ, "росіяни знову лізли через улюблену газову трубу", намагаючись просунутися вглиб території.

«Улюблена газова труба»: окупанти пішли на штурм на Сумщині звичним шляхом

«Улюблена газова труба»: окупанти пішли на штурм на Сумщині звичним шляхом

Цього разу "в районі Яблунівки група з 22 піхотинців намагалася просунутися таким „маршрутом“", проте окупанти потрапили у заздалегідь підготовлену засідку підрозділів 71-ї окремої аеромобільної бригади. Завдяки розвідці українські військові "заздалегідь мали дані про рух окупантів", що дозволило діяти на випередження.

Для ліквідації противника було залучено комплекс засобів ураження: штурмову групу ворога було повністю "знищено артилерією, FPV-дронами та дронами-бомбардувальниками".                                                                        

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Болгарії розгорівся скандал навколо виявлення ймовірного об’єкта бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Як повідомляє видання Novinite з посиланням на очільника громадської організації BOEC Георгія Георгієва, підозрілу будівлю знайшли у гірській місцевості.

За словами активістів, на об’єкті відкрито використовується російська символіка, а територія суворо охороняється. "На об’єкті бачили людей у формі з символікою "Вагнера", а на будівлі був вивішений російський прапор. Саму будівлю в горах патрулюють охоронці з собаками", — зазначив Георгієв.                                                                                                                                                        



