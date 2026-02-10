На Сумщині українські десантники успішно відбили спробу ворожого прориву. Як повідомили у 8-му корпусі Десантно-штурмових військ, "росіяни знову лізли через улюблену газову трубу", намагаючись просунутися вглиб території.

«Улюблена газова труба»: окупанти пішли на штурм на Сумщині звичним шляхом

Цього разу "в районі Яблунівки група з 22 піхотинців намагалася просунутися таким „маршрутом“", проте окупанти потрапили у заздалегідь підготовлену засідку підрозділів 71-ї окремої аеромобільної бригади. Завдяки розвідці українські військові "заздалегідь мали дані про рух окупантів", що дозволило діяти на випередження.

Для ліквідації противника було залучено комплекс засобів ураження: штурмову групу ворога було повністю "знищено артилерією, FPV-дронами та дронами-бомбардувальниками".

