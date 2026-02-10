В Сумской области украинские десантники успешно отбили попытку вражеского прорыва. Как сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск, "россияне снова лезли через любимую газовую трубу", пытаясь продвинуться вглубь территории.

«Любимая газовая труба»: оккупанты пошли на штурм на Сумщине привычным путем

В этот раз "в районе Яблоновки группа из 22 пехотинцев пыталась продвинуться таким "маршрутом"", однако оккупанты попали в заранее подготовленную засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады. Благодаря разведке украинские военные "заранее имели данные о движении оккупантов", что позволило действовать на опережение.

Для ликвидации противника был привлечен комплекс средств поражения: штурмовая группа врага была полностью "уничтожена артиллерией, FPV-дронами и дронами-бомбардировщиками".

