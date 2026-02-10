logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Любимая газовая труба»: оккупанты пошли на штурм на Сумщине привычным путем
commentss НОВОСТИ Все новости

«Любимая газовая труба»: оккупанты пошли на штурм на Сумщине привычным путем

Провал вражеского маршрута: В Сумской области артиллерия и дроны разбили отряд россиян в засаде

10 февраля 2026, 21:44
Недилько Ксения

В Сумской области украинские десантники успешно отбили попытку вражеского прорыва. Как сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск, "россияне снова лезли через любимую газовую трубу", пытаясь продвинуться вглубь территории.

В этот раз "в районе Яблоновки группа из 22 пехотинцев пыталась продвинуться таким "маршрутом"", однако оккупанты попали в заранее подготовленную засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады. Благодаря разведке украинские военные "заранее имели данные о движении оккупантов", что позволило действовать на опережение.

Для ликвидации противника был привлечен комплекс средств поражения: штурмовая группа врага была полностью "уничтожена артиллерией, FPV-дронами и дронами-бомбардировщиками".                              

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Болгарии разгорелся скандал вокруг обнаружения предполагаемого объекта боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Как сообщает издание Novinite со ссылкой на руководителя общественной организации BOEC Георгия Георгиева, подозрительное здание было найдено в горной местности.

По словам активистов, на объекте открыто используется русская символика, а территория строго охраняется. "На объекте видели людей в форме с символикой "Вагнера", а на здании был вывешен российский флаг. Само здание в горах патрулируют охранники с собаками", — отметил Георгиев.                                                                                                                                               



