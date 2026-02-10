У Болгарії розгорівся скандал навколо виявлення ймовірного об’єкта бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Як повідомляє видання Novinite з посиланням на очільника громадської організації BOEC Георгія Георгієва, підозрілу будівлю знайшли у гірській місцевості.

У горах Болгарії виявили ймовірну базу ПВК «Вагнер»: активісти заявляють про загрозу тероризму

За словами активістів, на об’єкті відкрито використовується російська символіка, а територія суворо охороняється.

"На об’єкті бачили людей у формі з символікою "Вагнера", а на будівлі був вивішений російський прапор. Саму будівлю в горах патрулюють охоронці з собаками", — зазначив Георгієв.

Представники BOEC висловили серйозне занепокоєння щодо призначення цього приміщення. Вони припускають, що його можуть використовувати для підготовки або здійснення терористичної діяльності.

Окрему увагу активісти звернули на можливу бездіяльність правоохоронних органів. У BOEC вважають, що особи, які перебувають на базі, можуть мати контакти у владних структурах.

"У BOEC також припускають, що особи на об’єкті пов’язані зі спецслужбами, що може пояснювати відсутність реакції з боку влади", — йдеться у повідомленні.

Наразі офіційних коментарів від болгарських силових відомств щодо цієї інформації не надходило.

