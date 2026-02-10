В горах Болгарии обнаружили вероятную базу ЧВК «Вагнер»: активисты заявляют об угрозе терроризма

В Болгарии разгорелся скандал вокруг обнаружения предполагаемого объекта боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Как сообщает издание Novinite со ссылкой на руководителя общественной организации BOEC Георгия Георгиева, подозрительное здание было найдено в горной местности.

В горах Болгарии обнаружили вероятную базу ППК «Вагнер»: активисты заявляют об угрозе терроризма

По словам активистов, на объекте открыто используется русская символика, а территория строго охраняется.

"На объекте видели людей в форме с символикой "Вагнера", а на здании был вывешен русский флаг. Само здание в горах патрулируют охранники с собаками", – отметил Георгиев.

Представители BOEC выразили серьезную обеспокоенность назначением этого помещения. Они предполагают, что они могут использоваться для подготовки или осуществления террористической деятельности.

Отдельное внимание активисты обратили на возможное бездействие правоохранительных органов. В BOEC считают, что находящиеся на базе лица могут иметь контакты во властных структурах.

"В BOEC также предполагают, что лица на объекте связаны со спецслужбами, что может объяснять отсутствие реакции со стороны властей", — говорится в сообщении.

Пока официальных комментариев от болгарских силовых ведомств по этой информации не поступало.

