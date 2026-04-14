В ВСУ дали новое разъяснение по поводу продвижения россиян на Сумщине

В Сумской области российские захватнические войска продвинулись вблизи населенного пункта Миропольское, однако бои продолжаются в районе Марьиного, противник не добрался до Новодмитровки. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью "Укринформу" сделал спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"О Миропольском — да, есть продвижение," — отметил он, комментируя оперативную ситуацию в этих населенных пунктах.

Офицер уточнил, что враг не добрался до Новодмитровки, а в районе Марьиного продолжаются бои.

"В районе Марьиного идут бои, там по сути "серачок", — добавил Трегубов.

По данным DeepState, враг продвинулся вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки Сумской области.

