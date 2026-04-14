Война с Россией В ВСУ дали новое разъяснение по поводу продвижения россиян на Сумщине
НОВОСТИ

В ВСУ дали новое разъяснение по поводу продвижения россиян на Сумщине

Виктор Трегубов уточнил по поводу продвижения россиян на Сумщине

14 апреля 2026, 11:46
Кравцев Сергей

В Сумской области российские захватнические войска продвинулись вблизи населенного пункта Миропольское, однако бои продолжаются в районе Марьиного, противник не добрался до Новодмитровки. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью "Укринформу" сделал спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"О Миропольском — да, есть продвижение," — отметил он, комментируя оперативную ситуацию в этих населенных пунктах.

Офицер уточнил, что враг не добрался до Новодмитровки, а в районе Марьиного продолжаются бои.

"В районе Марьиного идут бои, там по сути "серачок", — добавил Трегубов.

По данным DeepState, враг продвинулся вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки Сумской области.

Читайте на портале "Комментарии" — на Сумщине украинские десантники успешно отбили попытку вражеского прорыва. Как сообщили в 8-м корпусе Десантно-штурмовых войск, "россияне снова лезли через любимую газовую трубу", пытаясь продвинуться вглубь территории.

Также издание "Комментарии" сообщало — войска Российской Федерации продолжают отдельные попытки продвижения на Сумском направлении, однако масштабных штурмов для захвата украинских территорий пока не фиксируется. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ранее "Комментарии" писали – российские кафиры усилили давление на Сумском направлении. Россияне пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группы объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.




