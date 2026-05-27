У Зеленського жорстко відповіли на статтю The Economist про роки війни

В Офісі президента України відреагували на публікацію британського видання The Economist, у якій ішлося про нібито доручення Володимира Зеленського готувати країну до ще двох-трьох років війни. У команді президента назвали ці дані неправдивими та звинуватили авторів у поширенні старого "вкиду".

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що інформація The Economist про підготовку до довготривалої війни в Україні не відповідає дійсності та вже раніше з’являлася в інформаційному просторі.

"Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, оцей строк є", — сказав Литвин.

Нагадаємо, що The Economist з посиланням на джерела у владі повідомив, що українське керівництво нібито розглядає сценарій тривалої війни та готується до ще кількох років бойових дій.

