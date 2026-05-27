У Зеленского жестко ответили на статью The Economist о годах войны

В Офисе президента Украины отреагировали на публикацию британского издания The Economist, в которой говорилось о якобы поручении Владимира Зеленского готовить страну к еще двум-трем годам войны. В команде президента назвали эти данные ложными и обвинили авторов в распространении старого "вброса".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что информация The Economist о подготовке к длительной войне в Украине не соответствует действительности и уже раньше появлялась в информационном пространстве.

"Да это тот же вброс, который уже был. Может, людям нужно было что-то использовать как носитель для других мессиджей в этом тексте о том, как все типа плохо. Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на пол года до ноября, этот срок есть", — сказал Литвин.

Напомним, что The Economist со ссылкой на источники во власти сообщил, что украинское руководство якобы рассматривает сценарий продолжительной войны и готовится к еще нескольким годам боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента заявили, что активная фаза войны в Украине может завершиться осенью 2026 года. Михаил Подоляк утверждает, что Кремль возлагает большие надежды на летнюю наступательную кампанию. Однако в случае провала наступления в сторону Купянска Харьковщины и Малой Токмачки в Запорожской области Путин может пойти на окончание войны.

Также "Комментарии" писали, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала неожиданный прогноз на окончание войны в Украине. Экс-лидер надеется на мир через 10 лет.