Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що війна Росії проти України завершиться приблизно через десять років. За її словами, після цього Україна зможе остаточно утвердитися як незалежна, вільна та суверенна держава.

Заяву щодо закінчення війни в Україні Меркель зробила під час запису подкасту WDR 0630 у Берліні. Її слова пролунали в дискусії про безпекову політику Німеччини та можливе повернення військового призову до Бундесверу на тлі зростання загроз із боку Росії.

"Через десять років війна в Україні, сподіваюся, закінчиться, і таким чином Україна стане незалежною, вільною та суверенною країною", — сказала Меркель.

Колишня концлерка припустила, що після завершення війни потреба у відновленні обов’язкової військової служби в Німеччині може зникнути.

Нагадаємо, що під час свого перебування на посаді у період з 2005 по 2021 роки Меркель була однією з ключових фігур дипломатичних переговорів у межах "Мінських угод" та "Нормандського формату". Вона неодноразово заявляла, що прагнула уникнути масштабної війни в Європі шляхом переговорів з Кремлем.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії політика Меркель зазнала жорсткої критики. Її звинувачували у надмірному прагненні до компромісу з Володимиром Путіним, блокуванні вступу України до НАТО у 2008 році та підтримці енергетичних проєктів пов’язаних з РФ, зокрема "Північний потік-2". У 2022 році Меркель засудила російську агресію, але під час презентацій своїх мемуарів наполегливо захищала свою колишню політику. Вона заявила, що "Мінськ" дав Україні дорогоцінний час, щоб зміцнити армію та стати сильнішою.

