Slava Kot
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что война России против Украины завершится примерно через десять лет. По ее словам, после этого Украина сможет окончательно утвердиться как независимое, свободное и суверенное государство.
Ангела Меркель.
Заявление об окончании войны в Украине Меркель сделала при записи подкаста WDR 0630 в Берлине. Ее слова прозвучали в дискуссии о политике безопасности Германии и возможном возвращении военного призыва в Бундесвер на фоне роста угроз со стороны России.
Бывший концлер предположила, что после завершения войны потребность в восстановлении обязательной военной службы в Германии может исчезнуть.
Напомним, что во время своего пребывания в должности в период с 2005 по 2021 годы Меркель была одной из ключевых фигур дипломатических переговоров в рамках "Минских соглашений" и "Нормандского формата". Она неоднократно заявляла, что стремилась уйти от масштабной войны в Европе путем переговоров с Кремлем.
Однако после полномасштабного вторжения России политика Меркель подверглась жесткой критике. Ее обвиняли в чрезмерном стремлении к компромиссу с Владимиром Путиным, блокировании вступления Украины в НАТО в 2008 году и поддержке энергетических проектов, связанных с РФ, в частности "Северный поток-2". В 2022 году Меркель осудила российскую агрессию, но во время презентаций своих мемуаров упорно защищала свою прежнюю политику. Она заявила, что "Минск" дал Украине драгоценное время, чтобы укрепить армию и стать сильнее.
