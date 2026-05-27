logo

BTC/USD

75793

ETH/USD

2080.71

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Меркель сделала неожиданный прогноз об окончании войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Меркель сделала неожиданный прогноз об окончании войны в Украине

Ангела Меркель заявила, что надеется на завершение войны в Украине через 10 лет.

27 мая 2026, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что война России против Украины завершится примерно через десять лет. По ее словам, после этого Украина сможет окончательно утвердиться как независимое, свободное и суверенное государство.

Меркель сделала неожиданный прогноз об окончании войны в Украине

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Заявление об окончании войны в Украине Меркель сделала при записи подкаста WDR 0630 в Берлине. Ее слова прозвучали в дискуссии о политике безопасности Германии и возможном возвращении военного призыва в Бундесвер на фоне роста угроз со стороны России.

"Через десять лет война в Украине, надеюсь, закончится, и таким образом Украина станет независимой, свободной и суверенной страной", – сказала Меркель.

Бывший концлер предположила, что после завершения войны потребность в восстановлении обязательной военной службы в Германии может исчезнуть.

Напомним, что во время своего пребывания в должности в период с 2005 по 2021 годы Меркель была одной из ключевых фигур дипломатических переговоров в рамках "Минских соглашений" и "Нормандского формата". Она неоднократно заявляла, что стремилась уйти от масштабной войны в Европе путем переговоров с Кремлем.

Однако после полномасштабного вторжения России политика Меркель подверглась жесткой критике. Ее обвиняли в чрезмерном стремлении к компромиссу с Владимиром Путиным, блокировании вступления Украины в НАТО в 2008 году и поддержке энергетических проектов, связанных с РФ, в частности "Северный поток-2". В 2022 году Меркель осудила российскую агрессию, но во время презентаций своих мемуаров упорно защищала свою прежнюю политику. Она заявила, что "Минск" дал Украине драгоценное время, чтобы укрепить армию и стать сильнее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ангела Меркель заявила, что ее политика не пускать Украину в НАТО и покупать газ у РФ была правильной.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали условия окончании войны в Украине в 2026 году.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости