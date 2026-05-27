Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что война России против Украины завершится примерно через десять лет. По ее словам, после этого Украина сможет окончательно утвердиться как независимое, свободное и суверенное государство.

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Заявление об окончании войны в Украине Меркель сделала при записи подкаста WDR 0630 в Берлине. Ее слова прозвучали в дискуссии о политике безопасности Германии и возможном возвращении военного призыва в Бундесвер на фоне роста угроз со стороны России.

"Через десять лет война в Украине, надеюсь, закончится, и таким образом Украина станет независимой, свободной и суверенной страной", – сказала Меркель.

Бывший концлер предположила, что после завершения войны потребность в восстановлении обязательной военной службы в Германии может исчезнуть.

Напомним, что во время своего пребывания в должности в период с 2005 по 2021 годы Меркель была одной из ключевых фигур дипломатических переговоров в рамках "Минских соглашений" и "Нормандского формата". Она неоднократно заявляла, что стремилась уйти от масштабной войны в Европе путем переговоров с Кремлем.

Однако после полномасштабного вторжения России политика Меркель подверглась жесткой критике. Ее обвиняли в чрезмерном стремлении к компромиссу с Владимиром Путиным, блокировании вступления Украины в НАТО в 2008 году и поддержке энергетических проектов, связанных с РФ, в частности "Северный поток-2". В 2022 году Меркель осудила российскую агрессию, но во время презентаций своих мемуаров упорно защищала свою прежнюю политику. Она заявила, что "Минск" дал Украине драгоценное время, чтобы укрепить армию и стать сильнее.

