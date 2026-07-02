У РФ паніка через невідому зброю: чим могла вперше вдарити Україна по Росії

Російське Міністерство оборони заявило про нібито перехоплення "далекобійної оперативно-тактичної ракети" під час останньої повітряної атаки. На це звернуло увагу агентство Bloomberg, припустивши, що йдеться про можливе перше бойове застосування української балістичної ракети власної розробки.

Балістична ракета. Фото ілюстративне

У своєму щоденному зведенні за 1 липня Міноборони РФ повідомило, що системи протиповітряної оборони за добу нібито збили одну "далекобійну оперативно-тактичну ракету", а також сім керованих авіабомб і 602 безпілотники літакового типу. Водночас російська сторона не уточнила, про який саме тип ракети йдеться, а також не надала жодних доказів своїх заяв.

Україна офіційно не підтверджувала застосування власної балістичної ракети під час останніх ударів по території Росії. Однак, Bloomberg зазначає, що ця інформація з'явилася невдовзі після заяв української оборонної компанії Fire Point про завершальний етап випробувань ракети FP-9.

У червні головний конструктор компанії Денис Штілерман повідомив, що льотні випробування нової ракети можуть розпочатися вже цього літа або на початку осені після завершення робіт над двигуном. За інформацією розробників, дальність FP-9 може сягати близько 850 кілометрів, що дозволяє завдавати ударів по цілях далеко в тилу Росії.

Bloomberg, що якщо інформація про використання української балістичної ракети підтвердиться, це стане важливим етапом розвитку вітчизняної оборонної промисловості. На відміну від крилатих ракет чи безпілотників, балістичні ракети рухаються на значно вищій швидкості, що скорочує час реагування систем ППО та ускладнює їхнє перехоплення.

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